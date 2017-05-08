Парад на День Победы не испортит погода: ВКС РФ разгонят облака над Москвой

Парад на День Победы по традиции пройдет на главной площади страны. По прогнозам синоптиков на 9 мая в столице РФ ожидается дождливая погода, местами пройдет мокрый снег. Но это не помешает состояться параду, так как ВКС России планируют разогнать облака над городом, — информирует ТАСС.

По прогнозам синоптиков 9 мая в Москве ожидается дождливая, ветреная погода, местами будет идти мокрый снег. Несмотря на это, на параде ко Дню Победы будет ясное небо, так как ВКС РФ планируют разогнать облака по всей области. Эту информацию сообщили в российском ведомстве.

«Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 00:00 мск 9 мая в течении всех суток», — рассказали в военном ведомстве.

Также отмечается, что все самолеты прошли предварительную подготовку, они были загружены специальными реагентами, которые провоцируют осадки вдали от столицы РФ. Теоретическая подготовка прошла у летчиков и инженеров. В Минобороны подчеркнули, что работа будет осуществляться на высотах от 3000-8000 м, в районах, где наблюдается повышенная облачность, которая способна вызвать неблагоприятные для празднования Дня Победы погодные условия.

Напомним, парад в столице начнется в 10:00 по московскому времени. Во время генеральной репетиции по Красной площади прошли более 9000 военнослужащих, а также 114 единиц техники. Закончит праздничный день 10000 фейерверочных выстрелов, которые будут продолжаться на протяжении 10 минут.