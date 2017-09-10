Владимир Путин и Сергей Собянин посетили парк «Зарядье». Там Владимир Владимирович посмотрел с высоты птичьего полета на свой дом, побывал на «Парящем мосту», а также пообщался с волонтерами.

Российский лидер внимательно ознакомился с макетом парка, узнав у мэра горда — Сергея Собянина, что на постройку парка потребовалось 2 года. Затем Владимиру Владимировичу продемонстрировали множественные археологические предметы, найденные рабочими во время строительства. Также президент отправился в кинотеатр, там он смог полюбоваться видами российской столицы с птичьего полета, а также разглядеть своё жильё. Затем глава государства отправился к амфитеатру, в котором выступали музыканты духового оркестра вместе с Игорем Бутманом. Там в качестве зрителей присутствовало несколько сотен начинающих музыкантов, преподавателей музыки, а также волонтёры. Затем Путин поднялся на верх амфитеатра, где полюбовался панорамным видом, открывающимся сверху на парк. Данный амфитеатр, строился для проведения массовых культурных мероприятий и сможет вместить в себя более шестнадцати тысяч зрителей одновременно. Рядом с ним расположился его младший брат, способный вместить в себя только лишь четыре сотни зрителей.

После амфитеатра, Владимир Владимирович отправился на «Парящий мост», который бы задуман архитекторами как одна из наиболее важнейших точек парка, основной задачей который было привлечение посетителей в парк. Этот мост выполняет функцию смотровой площадки над рекой, простирающейся над Москвой-рекой на высоте в пятнадцать метров.