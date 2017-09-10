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Владимир Путин и Сергей Собянин посетили парк «Зарядье». Там Владимир Владимирович посмотрел с высоты птичьего полета на свой дом, побывал на «Парящем мосту», а также пообщался с волонтерами.

Парк Зарядье: Владимир Путин и Сергей Собянин посетили парк
Фото: Msk.mr7.ru

Российский лидер внимательно ознакомился с макетом парка, узнав у мэра горда — Сергея Собянина, что на постройку парка потребовалось 2 года. Затем Владимиру Владимировичу продемонстрировали множественные археологические предметы, найденные рабочими во время строительства. Также президент отправился в кинотеатр, там он смог полюбоваться видами российской столицы с птичьего полета, а также разглядеть своё жильё. Затем глава государства отправился к амфитеатру, в котором выступали музыканты духового оркестра вместе с Игорем Бутманом. Там в качестве зрителей присутствовало несколько сотен начинающих музыкантов, преподавателей музыки, а также волонтёры. Затем Путин поднялся на верх амфитеатра, где полюбовался панорамным видом, открывающимся сверху на парк. Данный амфитеатр, строился для проведения массовых культурных мероприятий и сможет вместить в себя более шестнадцати тысяч зрителей одновременно. Рядом с ним расположился его младший брат, способный вместить в себя только лишь четыре сотни зрителей.

Парк Зарядье: Владимир Путин и Сергей Собянин посетили парк
Фото: tass.ru

После амфитеатра, Владимир Владимирович отправился на «Парящий мост», который бы задуман архитекторами как одна из наиболее важнейших точек парка, основной задачей который было привлечение посетителей в парк. Этот мост выполняет функцию смотровой площадки над рекой, простирающейся над Москвой-рекой на высоте в пятнадцать метров.

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