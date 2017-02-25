Парковка в Москве в выходные: в столице объявлены «парковочные каникулы»

На протяжении четырех дней парковка в российской столице будет бесплатной. Власти города приняли такое решение в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

«В период 23-26 февраля в столице РФ «парковочные каникулы», что гарантирует любому автомобилисту бесплатную стоянку на любой городской стоянке, которая находится на улично-дорожной сети», — сообщили городские власти.

Исходя из городского закона, который был принят в прошлом году, в столице по воскресеньям и государственным праздниками для любого автомобиля предусматривается бесплатная стоянка. Необходимо отметить, что все же владельцам авто в Москве придется платить за стоянку на платных плоскостных парковках, оснащенных шлагбаумами. Стоит уточнить, что в текущем году пользование подобными парковками существенно подешевело.

Напомним, в столице РФ насчитывается 71 подобная парковка, которая умещает около 7000 машин. За услуги в большинство из них необходимо за ночь заплатить 100 рублей. К примеру, на улице Дурова за час парковки владельцу машины в период с 9:00 по 20:00 нужно заплатить 50 рублей, а с 20:00 первые пару часов стоянки обойдутся в 50 рублей, последующее время бесплатно.