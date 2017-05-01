Перекрытие движения в Москве 1 мая произойдет из-за многочисленных потоков людей, желающих принять участие в традиционной демонстрации. Время перекрытия: с 11.00 до 15.00, оно затронет многие улицы и прекратиться по мере прохождения по ним праздничных шествий.

По информации от РИА Новости, сегодня, в столице, для беспрепятственного прохождения праздничных колонн москвичей произойдет перекрытие автодвижения на нескольких улицах. Так автомобилем запрещено пользоваться на улицах: Моховая, Большая Якиманка, Большая Полянка, Охотный ряд, а также на Театральной площади, Большом и Малом Каменным мостам — время перекрытия с 11-00. На улицах Трехгорный Вал и Заморенова движение прекратится с 13-00 до 14-40 часов, а на улицах Маршала Василевского и Маршала Бирюзова — с 13-00 до 15-00. Автомобильное движение будет запускаться по мере прохождения по этим направлениям демонстраций.

До этого глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщал о том, что столичная мэрия одобрила минимум пять заявок на проведение в Москве праздничных шествий и акций на 1 мая. Под одобрение попала и акция Федерации независимых профсоюзов РФ, которая сегодня пройдет под лозунгом “За достойный труд, зарплату, жизнь”. В ней примут участие, как представители профессиональных союзов, так и ветераны, студенты, члены различных политических партий.