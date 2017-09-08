Перекрытие движения в Москве: некоторые улицы будут перекрыты ко Дню города

Москва усиленно готовится ко Дню города – 9 сентября ей исполняется 870 лет. Приготовления к празднованию включают в себя не только концерты и мероприятия, но и обеспечение безопасности отдыхающих. Некоторые улицы в центре города властям придется перекрыть, о чем они предупреждают в Интернете заранее.

С сегодняшнего дня и до 11 сентября ни одна машина не сможет проехать по улице Тверской и по близлежащим улицам – перекроют Газетный переулок, Тверской бульвар, Охотный ряд, Малый Гнездниковский переулок, улицу Моховую, Воздвиженку, Большую Дмитровку и Театральный проезд. Основные гуляния будут происходить на Тверской, и именно эту улицу в центре города решили максимально обезопасить. 10 сентября на весть день отдадут в распоряжение пешеходов Большой Черкасский переулок. Можно будет гулять от Ильинки и до Малого Черкасского переулка.

Четыре бульвара в Москве, а также Тургеневскую площадь и часть улицы Петровка закроют 10 сентября для автомобилистов и отдадут на три часа, с 10.00 до 13.00, ралли велосипедистов. Артисты московских театров сядут на велосипеды, чтобы собрать денег для ветеранов подмостков, отслуживших свое. Сбором средств для фонда «Артист» займутся актеры и чиновники, а на Сретенском и Страстном бульварах на велосипедах можно будет увидеть Марию Миронову, Сергея Безрукова, Ирину Пегову, Гошу Куценко, Игоря Верника и даже известного актера-благотворителя Константина Хабенского.

Автолюбителям власти советуют или искать альтернативные пути и объезды, или хотя бы на два дня забыть про автотранспорт и воспользоваться метро. В День города ни одна станция не будет закрыта или работать только «на выход». Весть метрополитен готов работать в усиленном режиме, справляться с пассажиропотоком и даже уменьшить интервал между электричками.