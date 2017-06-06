С 6 июня погода в столице России улучшится – циклон, который принес с собой в Москву грозы, бурю и ураган, сместится на восток. Средняя температура воздуха будет лишь немного ниже климатической нормы, ветер ожидается 5-10 м/с.

Циклон порядком всполошил жителей Москвы – за несколько дней в столице и области выпало 33% месячной нормы осадков в виде дождей и града. Воздух прогрелся до 14-18 С, в Подмосковье местами может быть 19 С тепла. Влажность воздуха составит 60%, что добавит неудобств зависимым от погоды людям.

Из-за колебаний всех метеорологических параметров погоды сердечники, люди с нервными заболеваниями, зависимые от атмосферного давления и влажности 6 июня могут почувствовать недомогание. Таким больным стоит выполнять все рекомендации врача. В таких случаях стоит гулять на свежем воздухе в разумных пределах, принимать ванны с солями и травами, в случае крайней необходимости стоит прибегнуть к лекарствам.

Синоптики отмечают, что погода в Москве будто «отстает на календарный месяц» — столица живет не в июне, а в мае с холодными ночами, грозами, скачками температур и давления. Москвичам было холодно этим воскресеньем: температура держалась на 6-8 градусов ниже климатической нормы, а на сегодня она ниже всего на 3-4 градуса. Но тридцатиградусная жара, к которой столица тоже привыкла, не заставит себя ждать – к пятнице уже установится 25-30 градусов выше нуля. А пока придется довольствоваться порывистым ветром и периодическими кратковременными дождями.