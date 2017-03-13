Погода в Москве: март порадует теплом жителей столицы

Жители столицы РФ на протяжении всей этой мартовской недели будут наслаждаться прекрасной теплой погодой. Днем ожидается температура плюсовая воздуха, а именно 8 градусов.

Синоптики российского Гидрометцентра рассказали о предстоящей погоде, которая ждет москвичей. В ближайшую неделю ожидается, что мартовское солнце будет аномально, для этого времени, греть. Так, по данным центра, градусник термометра будет показывать отметку выше 5-6 градусов, положенной нормы.

На протяжении всего понедельника 13 марта, а также следующего дня, жители столицы и Подмосковья будут наблюдать за переменной облачностью, сухой, безветренной погодой. Ночью ожидается температурный показатель от -4 до +3 градусов, днем температура прогреется до +8 градусов. Что касается атмосферного давления, синоптики говорят о его повышении – 754 мм рт.ст.

В среду москвичей ждут небольшие дожди, причиной которых станет атлантический циклон атмосферного фронта. В московской области возможно выпадение мокрого снега. Утром ожидается температура от -2 до +3 градусов, к обеденному времени температура будет не более +8 градусов.

С четверга и до конца недели ожидается облачная погода с прояснением, будут наблюдаться небольшие дожди. Ночная и дневная температура сохранится, а атмосферное давление после обеда будет высоким – 760 мм рт.ст.