Похолодание в Москве начинается с третьего мая. По информации от Гидрометцентра, он связано с активным циклоном, который движется на некоторые районы России от севера Лапландии. Ночью возможны заморозки, средняя дневная температура к концу недели опустится до 7-8 градусов.

Гидрометцентр РФ предупреждает, что с третьего мая на Москву и другие регионы России надвигается затяжное понижение температуры, получившее в народе название “черемуховых холодов”. Причиной похолодания является активный циклон, который идет в Россию из севера Лапландии. По пути циклон активизирует и холодный арктический воздух, который затронет южные регионы России. Вместе с Москвой в зону неожиданного похолодания попадают Центральный и другие федеральные округа.

По сообщению ИА ТАСС, уже к концу этой недели дневная температура в столице может опуститься до семи-восьми градусов, а ночами по Московской области возможны заморозки.

В отдельных районах подмосковного региона сегодня, третьего мая, ночная температура воздуха составит 3-8 градусов, а в самой Москве — 6-8 градусов. Днем температура была равна 12-15 градусов в Москве и 12-17 градусов по Подмосковью.

Четвертого мая осадков не будет. температура днем по столице — 11-13 градусов, по области — 10-15 градусов. Ночью: Москва — 4-6 градуса, область — 1-6.

Пятого мая дождей также не ожидается. Дневная температура в столице поднимется до 12-14 градусов, в Подмосковье до 10-15 градусов. Ночью московская температура может упасть до нуля, и минус два градуса по Московской области в целом. Возможны понижение ночной температуры до минус 4.

Шестого мая в Москве днем будет небольшой дождь, дневная температура 7-12 градусов, ночью- 3-8 градусов.

Седьмого мая могут быть небольшие осадки по всей Московской области, ночная температура опустится до минус 1, плюс 4 градуса, а днем до 5-10 градусов.