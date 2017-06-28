Приговор «Тесаку» 27 июня был зачитан в Бабушкинском суде столицы. Максим Марцинкевич, по прозвищу «Тесак», был признан виновным во всех эпизодах нападения на людей, которых он считал продавцами спайса. Всем участникам банды дали от 3-х до 10-ти лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.

По сообщению «РИА Новости», вчера, двадцать седьмого июня, Бабушкинский суд столицы вынес приговор участникам националистической группировки во главе с Максимом Марцинкевичем, известным в определенных кругах, как «Тесак». Сам Марцинкевич и его главный «соратник» Дмитрий Шельдяшов проведут в тюрьме 10 лет. Е. Симонова, С. Котловский, В. Лапшин и Г. Кептени отправятся туда на 3 года. Р. Максимов и Е. Князев осуждены на 5 лет заключения, М. Шаланкевич — на 6, а Александр Шанкин, который во время совершения преступлений был несовершеннолетним, проведет 6 лет в воспитательном исправительном учреждении.

Напомним, что «Тесак» и его группировка обвинялись в нападении на граждан, которых они считали торговцами спайсами в сети «Интернет». Многим из них были причинены увечья, также, в процессе нападения, Марцинкевич и его подельники не гнушались грабежа потерпевших, повреждения или уничтожения их имущества. На совести осужденных также находится хулиганство, разжигание национальной ненависти, унижение человеческого достоинства.

Свою преступную деятельность банда начала еще в 2012 году. На протяжении двух лет они совершали вышеперечисленные преступления. Помимо этого, Марцинкевич в дебатах часто призывал к экстремизму.