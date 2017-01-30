Программа «По пути с хаски» начала работу в парке Сокольники

27 января в Москве состоялось открытие четвертой реабилитационно-образовательной программы для детей «По пути с хаски». Вплоть до 12 февраля каждый день в парке Сокольники несколько групп школьников с ограниченными возможностями здоровья будут отправляться в путешествие по специально подготовленному маршруту в компании с лучшими друзьями полярников – собаками породы хаски.

Ежегодную программу «По пути с хаски» разработали и организовали знаменитые полярники Дмитрий и Матвей Шпаро. С момента основания ее поддерживает Правительство Москвы и бренд кормов для домашних животных PURINA. Создатель детского лагеря «Большое приключение» Дмитрий Шпаро и руководитель ГБУ «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро, которые выступили на открытии программы, в своей деятельности уделяют большое внимание проблемам интеграции и социальной адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие: •Светлана Зейналова, российская телеведущая, •Алессандро Дзанелли, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России и СНГ, •Юлия Игоревна Камал, член экспертно-консультационного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы, •Елена Александровна Русинова, начальник отдела Департамента труда и социальной защиты города Москвы, •Ирина Валерьевна Каменева, заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы, •Андрей Витальевич Лапшин, директор парка Сокольники.

«Программа «По пути с хаски» – это яркий пример того, как питомцы меняют нашу жизнь к лучшему. Общаясь с собаками, дети получают так необходимые им любовь и тепло, учатся заботе и ответственности, – отметил в своей речи Алессандро Дзанелли. – Для PURINA особенно важно, что эта программа учит детей ответственному отношению к питомцам, что полностью совпадает с ценностями нашей компании и одним из наших социальных обязательств в рамках инициативы «Пурина в обществе».

В ходе программы «По пути с хаски» в этом году около 600 воспитанников коррекционных школ, колледжей и психоневрологических интернатов Москвы смогут познакомиться и пообщаться со специально обученными собаками. Тридцать хаски, вместе с которыми участники проходят развивающий маршрут, приехали в Москву из лагеря «Большое приключение» в Карелии. На территории автокемпинга в парке Сокольники недалеко от Ростокинского проезда установлен маршрут с интерактивными площадками. По легенде игры, команды участников прибывают на полярную станцию «Барнео», где должны проверить ее готовность к приему экспедиции. Для этого детям нужно будет изготовить флюгер в «Мастерской» и научиться пользоваться приборами на «Метеостанции». Расставив яркие сигнальные конусы на «Посадочной полосе», ребята прокатятся по ней на санках, сварят витаминный компот в «Домике повара» и, конечно же, совершат маленькое путешествие на упряжке настоящих сибирских хаски.