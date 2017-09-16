Пятерочка 10 000-й магазин: Москва открыла юбилейный магазин торговой сети «Пятерочка»

В Москве открыт 10 000-ый магазин торговой сети «Пятерочка». Неудивительно, что свои двери «юбилейный» магазин открыл в день рождения Москвы, на ее 870-ый юбилей. Это стало очередным подарком для москвичей, которые хотя покупать все только свежее, по акциям и недалеко от дома или работы.

Открытия каждого магазина сети «Пятерочка» – настоящее событие для горожан, и Москва не стала исключением. В день юбилея столицы, на ее 870-илетие, в городе был открыт десятитысячный по счету магазин сети «Пятерочка». Задолго до открытия нового магазина сети аниматоры заманивали к «Пятерочке» посетителей, предлагали забыть о диетах и попробовать выпечку, подарить ребенку веселый аквагрим, сфотографировать его в новом образе, самому себе создать памятный значок. Ольга Наумова, гендиретор «Пятерочки», отметила, что открывает только «юбилейные» по счету магазины, но за качеством продукции в сети, обслуживанием, акциями, чистотой и уютом она пристально следит. Недавно сеть магазинов «сменила имидж», и 97% «Пятерочек» подогнали свой дизайн под новую концепцию.

Район, в котором открылся 10 000-ый магазин «Пятерочки», считается динамичным, быстро растущим, перспективным и идеальным для проживания больших семей. На Кронштадтском бульваре есть своя станция метро «Водный стадион», жилые комплексы, а значит – должна быть своя «Пятерочка», немаленькая по площади. Магазин занимает 500 кв. метров, а сотрудничает он преимущественно с местными производителями.