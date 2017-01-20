Районы-кварталы: «ДельтаКредит» проанализировал рынок жилья Москвы и Московской области

Ипотечный банк «ДельтаКредит» проанализировал более 9 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 103,2 млрд рублей и выяснил, где любят селиться москвичи и как это соотносится с реальной стоимостью жилья в Москве и Московской области.

Самые популярные направления для покупки в ипотеку Первичное жилье в ипотеку чаще всего оформляют в районах между ТТК и МКАДом, реже всего – в центре до Бульварного кольца. Из направлений самым популярным является юг, наименее популярным – северо-восток.

Для вторичного жилья актуально то же разделение по транспортным кольцам, но среди направлений клиенты предпочитают восток, а наименее привлекательным является северо-запад. Самыми популярными районами (по суммарному числу сделок, совершенных в банке) для покупки в ипотеку на первичном рынке являются Восточное Бирюлево и Люблино, на вторичном рынке – Дмитровский, Можайский. Наименее популярны для покупки в ипотеку (первичный и вторичный рынок здесь различаются не сильно) Северное Измайлово и Савёлки.

В области количество ипотечных сделок в целом коррелирует с удаленностью от Москвы. Больше всего клиентов оформили в ипотеку «первичку» в Красногорском, Ленинском и Химкинском районах, «вторичку» — в Балашихинским и Люберецком. Реальная стоимость ипотечного жилья в Москве и МО По удаленности от центра оценочная стоимость жилья в Москве уменьшается. Единственное исключение из этого правила – на МКАДе квартиры стоят ниже, чем за МКАДом (7,3 млн рублей против 8 млн рублей для первичного жилья и 5,9 млн рублей против 6,3 млн рублей для вторичного жилья. Среди направлений самый дорогой на первичном рынке север – здесь средняя оценочная стоимость квартиры составляет 24,8 млн рублей, самые дешевые – северо-запад (менее 6 млн рублей) и северо-восток (7,1 млн рублей).

Напомним, что северо-запад и северо-восток также являются наименее привлекательными для покупки в ипотеку. На вторичном рынке самым дорогим является запад (30 млн рублей), самыми дешевыми – северо-запад (5,8 млн рублей) и северо-восток (6,3 млн рублей). Самые дорогие квартиры на первичном рынке — в Тверском (16,6 млн рублей), Хамовниках (16,5 млн рублей), самые дешевые – в Дмитровском (4 млн рублей) и Силино (3,7 млн рублей). На вторичном рынке несколько другой расклад: самые дорогие ипотечные квартиры находятся в районах Арбат (20,6 млн рублей) и Хорошёвский (17,1 млн рублей), самые дешевые – во Внуково (2,7 млн рублей) и Некрасовке (1,8 млн рублей). В области самыми дорогими районами являются Балашихинский (7,3 млн рублей) и Красногорский (6,7 млн рублей), самыми дешевыми – Шаховский (4,4 млн рублей) и Лотошинский (1,7 млн рублей).