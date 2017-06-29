Реновация пятиэтажек в Москве, одобренная вчера верхней палатой российского парламента, может быть откорректирована, как заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, помимо Совфеда, вносить изменения в закон о реновации имеет право и мэрия Москвы.

По словам главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, в закон о реновации в столице, одобренный Совфедом вчера, двадцать восьмого июня, можно вносить коррективы. Если возникнет такая необходимость, то изменения в нормативный акт могут быть инициированы как самим Советом Федерации, так и московскими властями.

По сообщению информационного агентства “Новости”, второго апреля столичные власти опубликовали список из более четырех тысяч пятиэтажных жилых домов, которые вошли в программу реконструкции.

После проведенного голосования и дебатов, по отчету городской мэрии, за реновацию проголосовали жильцы подавляющего большинства домов — 90% от общего числа. Голосование шло на сайте “Активный гражданин” и на различных порталах государственных услуг.

По новому нормативному акту под программу реконструкции попадают здания, в которых не более 9-ти этажей, и которые были возведены в соответствии с типовыми проектами 1957-1968 годов. В программу также могут войти и более старые дома, например, те, которые закон официально обозначил как многоквартирные дома 1-го периода индустриального домостроения. Всего под программу попали восемьдесят пять районов старого города.

При этом сорок старых районов столицы и пятнадцать поселений из новых районов в программу восстановления включены не были.