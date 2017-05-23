“Розовое лето”, — так назвали синоптики ожидаемую летнюю погоду в Москве. Прогноз погоды показывает, что можно ждать теплое, комфортное лето, с минимумом осадков. Розовым цветом синоптики отмечают на своих картах территории, где температура воздуха немного превышает норму или близка к ней.

По сообщению ИА ТАСС, в этом году лето обещает компенсировать москвичам холодную весну. Прогноз погоды на лето благоприятный, осадков будет минимальное количество. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал его “розовым”. По его словам, именно таким цветом синоптики отмечают на прогностических картах регионы, где ожидается температура воздуха, близкая к норме или совсем немного ее превышающая. Если ожидается сильная, аномальная жара, то розовый цвет сменяется на красный, таким образом, лето, по замечанию, Вильфанда будет “комфортным”.

Что касается осадков, то в Гидрометцентре уточнили, что в этом году, в Москве их будет намного меньше, чем в предыдущем. Непродолжительные понижения температуры не окажут негативного влияния на общий температурный фон. На вопрос о точном прогнозе на 1 или 2 июня, Вильфанд ответил, что в его силах спрогнозировать погоду только на ближайшие пять дней, поэтому о 1 июня говорить пока рано. В любом случае, надо готовиться к лету- заключил он.