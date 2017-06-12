Салют 12 июня в Москве будет запущен в 22:00. Насладиться фейерверком можно будет практически с любого уголка столицы РФ. Красная площадь станет центральной площадкой для его запуска, где с 17:00 стартует концерт, на сцене которого выступят большое количество российских исполнителей. Сегодня по всей РФ гулянья, в честь Дня России. В этот день в столице страны пройдут тысячи различных мероприятий, запланированных для жителей и гостей города. На развлекательных площадках пройдут ярмарки, фестивали, соревнования, мастер-классы, бесплатные кинопоказы, концерты. Посетителям Таганского парка предложат принять участие в создании триколора большого размера. Центральным событием является большой концерт, который пройдет на Красной площади, на сцене выступят звезды эстрады. Он начнется в 17:00 по московскому времени, но попасть на него смогут не все, так как для пропуска нужно иметь специальные пригласительные.

Самым ожидаемым событием в этот день станет салют, запуск которого намечен на 22:00 по московскому времени. Фейерверком можно будет насладиться практически с любой точки столицы. В городе подготовлено несколько площадок, куда можно приехать, чтобы посмотреть салют: Красная площадь, Гончаровский, Измайловский, Таганский и Бабушкинский парки, сад «Эрмитаж», Поклонная гора и другие.

Напомним, так как 12 июня является государственным праздником, в этот день для жителей страны предусмотрен выходной, поэтому россияне отдыхают с 10 июня, а к рабочим будням вернутся уже во вторник.