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Салют 12 июня в Москве будет запущен в 22:00. Насладиться фейерверком можно будет практически с любого уголка столицы РФ. Красная площадь станет центральной площадкой для его запуска, где с 17:00 стартует концерт, на сцене которого выступят большое количество российских исполнителей.

салют 12 июня 2017 в москве

Сегодня по всей РФ гулянья, в честь Дня России. В этот день в столице страны пройдут тысячи различных мероприятий, запланированных для жителей и гостей города. На развлекательных площадках пройдут ярмарки, фестивали, соревнования, мастер-классы, бесплатные кинопоказы, концерты. Посетителям Таганского парка предложат принять участие в создании триколора большого размера. Центральным событием является большой концерт, который пройдет на Красной площади, на сцене выступят звезды эстрады. Он начнется в 17:00 по московскому времени, но попасть на него смогут не все, так как для пропуска нужно иметь специальные пригласительные.

Самым ожидаемым событием в этот день станет салют, запуск которого намечен на 22:00 по московскому времени. Фейерверком можно будет насладиться практически с любой точки столицы. В городе подготовлено несколько площадок, куда можно приехать, чтобы посмотреть салют: Красная площадь, Гончаровский, Измайловский, Таганский и Бабушкинский парки, сад «Эрмитаж», Поклонная гора и другие.

Напомним, так как 12 июня является государственным праздником, в этот день для жителей страны предусмотрен выходной, поэтому россияне отдыхают с 10 июня, а к рабочим будням вернутся уже во вторник.

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  • Vasya

    Небыло салюта, нае…бали весь чесной народ. С 22.00 на крыше дежурил, ни одной петарды даже. А кто говорит мол перенесли из за погодных условий, так что же не предупредили сограждан 29 мая о надвигающемся урагане? Хотя потом отбрехивались, мол всех уведомили, но последнее тогда СМС я получал 20 мая о дождях, зато после 29, когда МЧС натянули, каждый день ерунду какуюто шлют. Вспоминается сказка про Петю и волка. Пожелание вам, руководители, меньше сирию бомбите, всё равно американцы скажут, что вы не правы и разбомбят в ответку пару-тройку детских садов. Лучше разгоните тучи в праздник над Москвой и бахните салют по расписанию, а в международной политике ведите себя по мужски, как Ким чен Ын хотя бы, а не душите собственный народ себе во благо.