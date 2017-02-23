Салют 23 февраля 2017 в Москве: Воробьевы горы и Поклонная гора - главные площадки запуска

В столице России проходят торжества по случаю 23 февраля, в завершении дня запланирован грандиозный салют.

Сегодня рано утром в центре Москвы перекрыли движения для торжественного мероприятия, посвященного одному из важных праздников страны — Дню защитника Отечества. Здесь прошли колонны, а также праздничные шествия, был подготовлен Вечный огонь, расположенный в Александровском саду. У Кремля глава государства возложил венок на Могилу Неизвестного Солдата, также он провел встречу с офицерами из Северного флота. Эти военные принимали участие в операциях в Сирии.

В завершении праздника городские власти запланировали феерический салют, который одновременно будет запущен с шестнадцати площадок. Желающие могут насладиться фейерверком на Лужнецкой, Парке Победы, Воробьевых горах, ВДНХ, Поклонной горе. Стоит отметить, что салют будут транслировать в онлайн режиме, его начало ожидается в 21:00.

«Чтобы создать эффект, залпы фейерверка дополнят пушечными выстрелами, из орудий времен ВОВ. Основными пусковыми площадками являются Воробьевы горы, а также Поклонная гора», — указывается на ресурсе мэра города Сергея Собянина.