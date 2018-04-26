Синоптики дали прогноз погоды в Москве на майские праздники

В Москве и Подмосковье на майские праздники ожидается теплая и солнечная погода – сообщили синоптики центра «Фобос». Уже первого мая в регионе будет наблюдаться аномально высокая температура воздуха. А вот ко Дню Победы погодные условия в столичной области снова ухудшатся.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и столичной области на майские праздники и выходные дни. К счастью для москвичей и гостей столицы, уже в ближайшее время холода и экстремальные погодные условия отступят, и в регион придет настоящее весенне тепло.

В центре «Фобос» констатировали, что уже первого мая в городе и регионе ожидается теплая и солнечная погода с высокой температурой воздуха. Более того, не исключено, что в первые майские числа москвичей и жителей Подмосковье ждет даже аномально высокая температура воздуха.

«К началу праздничных выходных в столичном регионе температура и характер погоды улучшатся. Ожидаем 1 мая преимущественно малооблачную погоду без осадков, тихую, с температурой в столичном регионе до 22-25 °С», — рассказали эксперты «Фобоса».

Таким образом, майские праздники будут теплыми, правда, ко Дню Победы погода снова немного ухудшится. Температура снизится до отметок ниже +10 градусов днем, а ночью и вовсе будет опускаться к нулевым значениям. В Москве в преддверии девятого мая также ожидаются ночные заморозки. Кроме прочего, в это время будут наблюдаться осадки в виде дождя.