Снос пятиэтажек в Москве: из ветхих «хрущевок» люди переедут в новые квартиры

СМИ пугают москвичей, которым предстоит расстаться со старыми «хрущевками», разными «ужастиками». Среди них «неудобный район» и «Подмосковье вместо Москвы» – не самые страшные. Многие так же верят, что их старое ветхое «наследие оттепели» еще можно спасти и как-то отремонтировать. Мэр столицы опровергает эти выдумки – никто не будет ремонтировать «пятиэтажки второй волны».

Мэр подчеркнул, что бессмысленно спасать то, что уже не спасти – пара лет и жилье из проблемного превратится в аварийное. И косметический ремонт не спасет пятиэтажку, где давно сгнила проводка, обветшали трубы, провисли балконы и просели фундаменты. Устаревшая серия, по которой штамповали однотипные квартиры для жильцов бараков, изжила себя, по ней два года как не строят. Новые дома будут функциональные и более современные, а комнат в квартире будет столько же, сколько было до новоселья. Так же никуда не придется уезжать из любимого района – это вторая «страшилка», в ближнее Подмосковье и подавно не отправят. 92% переселенных жильцов из «хрущовок первой волны» остались у себя в районе, 8% хотели сами сменить район.

Преимущества, которые получат переселенные жильцы, очевидны: кухни станут на 20% больше, то есть и сами квартиры достаточно увеличатся. «Хрущевки» отличаются крохотными, неудобными кухнями, где при наличии мебели не могут хозяйничать даже двое. Вырастут туалеты, ванные комнаты, коридоры, что отразится на комфорте семей. И самое главное – жильцам для переселения в новые хорошие условия не надо создавать маневренный фонд, не придется жить во временном жилье. Обо всем уже позаботилось государство.