Снос пятиэтажек в Москве: как происходит процедура переселения

Столичные власти анонсировали вторую волну сноса пятиэтажек. Первую волну на сегодняшний день продолжают реализовывать в разных районах столицы РФ.

Что касается оповещения населения, сообщения жильцы непригодных для жизни зданий могут прочитать в местных газетах, информационных досках, подъездах, уточнить в районной управе.

Существуют определенные правила, на которые могут рассчитывать жильцы, попадающие под переселение. Сообщается, что если в квартире, которая будет снесена, проживает две семьи, они должны будут получить взамен жилье, площадь которой равна расселяемой. Это объясняется тем, что данный снос помещений предназначен не для улучшения жилищных условий граждан России. Данный вопрос решают в муниципалитете, который все же может принять решение выдать две площади, равняясь на конкретный случай.

В самом начале процедуры переселения, людям предлагают ознакомиться с новостройкой, которая в дальнейшем станет их новым жильем. Для этого выдаются специальные талоны, каждый из которых закреплен за определенной квартирой и семьей. Жильцы самостоятельно не могу выбрать себе квартиру. Они могут либо отказаться, либо подписать согласие. Если гражданское лицо отказалось от закрепленной за ним квартирой, ему предлагают подождать, если кто-то еще откажется, чтобы претендовать на это жилье. В ДГИ обещают, что время оформления документов займет до пару месяцев, но по факту этот процесс может затянуться. Необходимо отметить, что во время оформления, гражданину РФ нужно в обязательном порядке оплатить госпошлину, услуги нотариуса.