Снос пятиэтажек в Москве: мер столицы рассказал о реализации программы

Сергей Собянин, занимающий должность мера столицы, рассказал о реализации социальной программы сноса пятиэтажек. Градоначальник решил ответить на распространенные вопросы, которые приходят со стороны жильцов ветхих домов.

Сергею Собянину жители столицы РФ задают вопросы, которые касаются сноса столичных пятиэтажек. Городской мер решил ответить на них, отметив, что вместо снесенного жилья планируется постройка современных домов, с использованием передовых технологий строительства. Для них будут использовать монолитные конструкции, которые смогут служить минимум 100 лет. По его словам, использовать старые панели для постройки домов в столице под запретом. Мер также подчеркнул, что жителям снесенного жилья предоставят квартиры с такой же площадью, в которой они ранее проживали, а также с таким же количеством квартир. Стоит отметить, что по плану во время постройки кухонь и санузлов будут применены новые стандарты.

«Метр в метр, такое же число комнат. По новым стандартам будут построены кухня, санузел, прихожая. Вместо непригодной квартиры, люди получат добротное современной жилье», — говорит Собянин.

Градоначальник заявил, что люди, которые находятся в очереди, им будет предложена новая квартира по соц.нормам предоставления жилья.