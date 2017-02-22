Снос пятиэтажек в Москве обойдется городу в 3 триллиона рублей

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин одобрили снос старого пятиэтажного жилья, но данное мероприятие дорого обойдется городу. Для того, чтобы убрать дома на территории 25 млн. кв. метров – понадобится 2-3 триллиона рублей. В пятиэтажках проживает 1,6 млн. человек, которые захотят равноценное жилье.

21 февраля власти города решили, что пятиэтажные дома лет через 10 станут совсем гнилыми, ветхими и непригодными для проживания, потому надо действовать уже сейчас на опережение. Деньги в бюджете пока есть, и они полностью покроют все нужды, хотя не все чиновники разделяют энтузиазм мэра и президента. Марат Хуснуллин, глава стройкомплекса Москвы, заявил, что это огромные деньги – только снос обойдется в 30-40 миллиардов, не говоря уже о равноценном жилье. Да и не хотят жильцы съезжать, тем более новые квартиры для них еще не построены. Строить придется 50 млн. кв.м. жилья, а жильцы, которых сгонят с насиженных мест до 2018 года, проголосуют явно не за Путина.

О домах, которые строились в 1952-1970 гг. все чиновники невысокого мнения, но и лишать людей привычных «хрущевок» приказом сверху тоже слишком радикально. Да, у квартир низкие потолки, плохая звукоизоляция, крохотные и очень тесные кухни, нет лифтов и мусоропроводов, поскольку в те годы это считалось излишеством. Туда переселяли из коммуналок и бараков, и жильцы после подобных условий попадали словно во дворец. У всех «хрущевок» ресурс истекает через 25-50 лет, и они подлежат сносу из-за бессмысленности капремонта. Изменениям подвергнутся законы, которые пока не позволяют снос жилья.