Снос пятиэтажек в Москве оправдан соответствующим документом

Теперь законопроект о сносе пятиэтажек в Москве «развязывает руки всем», кто будет реализовывать программу. Списки самых проблемных и разваливающихся домов будут пересмотрены, установится новый порядок очереди на квартиры среди жильцов старых «хрущовок». Некоторым строениям особенно не повезет: жильцы годами бегали по инстанциям и выбивали капремонт, а ремонта не будет – дом попал под снос.

Программа носит красивое название – «Реновация», Москву словно хотят обновить, «перезагрузить», избавить от неэстетичного, ветхого прошлого. Но в каждом доме живут люди, которые хотят не худшую, а то и лучшую квартиру в нормальном зеленом районе около метро. 1,6 млн. человек проживают в почти 8000-ах домах, и нормальная квартира для каждого должна быть обеспечена до дня переезда. В общей сложности на строительство нового жилья уйдет 1581 день, бюджет «похудеет» на 3,5 трлн. рублей за 4 года. Дома взамен пятиэтажек должны быть оснащены парковками, благоустроенными дворами, площадками для выгула собак и детскими площадками. Человек должен видеть, что его новая квартира стоит того, чтоб в нее переехать.

У мэра столицы Сергея Собянина очень смелые планы: в новой квартире будет не меньше комнат, чем в прежних «хрущевках». Задействован будет весь производственный аппарат Москвы, многие сферы человеческой деятельности будут трудиться данные 4 года. Но находятся политики, которые настраивают москвичей на 20 лет – программа в 1996 году начала свое существование, и до сих пор не может справиться с «хрушевками первой волны». Слишком много типового неудобного жилья строили в годы «оттепели». А сколько людей не захотят из пятиэтажки переехать в многоэтажку даже с лифтом? А сколько обитателей «хрущевок» не захотят менять район? А если захотят, но потребуют бонусы на моральные страдания? Стоит так же учитывать, что далеко не все дома в Москве строит государство. Урбанист Петр Иванов убежден: есть на свете «человеческий фактор», и он еще не раз даст о себе знать.