Снос пятиэтажек в Москве потребует полной реконструкции инженерных систем

Снов пятиэтажных домов Москве требует основательной реконструкции инжeнерных систем. Такое мнение выразил ведущий юрисконсульт по направлению «Горoдское хoзяйство» – Дмитрий Гордеев. Он сказал, что для реконструкции домов необходима реконструкция инженерных систем.

Обновление инфраструктуры также требует внушительных вложений. По словам Галины Хованской – главы комитета Государственной думы по ЖКХ, стоимость финансирований составляет примерно половину суммы стоимости жилья. Граждане столицы интересуются вопросом о том, сколько времени займет снос пятиэтажных домов в столице. Сообщается, что программа сноса ветхих и аварийных пятиэтажек в столице продлится около двадцати лет.

Инвесторы могут заинтересоваться этой деятельностью, потому что в настоящий момент на строительном рынке негативная ситуация. Хованская отметила, что сегодня множество строительных компаний терпят банкротство, а эта программа может спасти их деятельность. По её мнению, на данную программу неплохо было бы направить взор среднего строительного бизнеса, так как в нем находится множество профессионалов. Ранее было высказано опасение по поводу ущемления прав граждан во время переселения из «хрущёвок».

Как утверждает Галина Хованская, законодательство регулирует права граждан, которые будут переселяться из ветхих домов. Программа сноса аварийных пятиэтажек в Москве сегодня должна быть завершена в первую очередь.