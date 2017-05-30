Ураган в Москве 29 мая 2017 года привел к гибели 11-ти человек, еще 150 были увезены в больницы, состояние 8-ми из них квалифицируется, как тяжелое. Сергей Собянин выразил свои соболезнования семьям тех, кто погиб.

По сообщению РИА “Новости”, прошедший вчера в Москве сильный ураган, привел не только к разбитым автомобилям, вырванным с корнем деревьям, сорванным крышам, но и смерти одиннадцати человек. Еще 150 человек были помещены в больницы столицы с различными травмами, 108 из них находятся там до сих пор, в том числе двадцать два ребенка.

По словам Алексея Хрипуна, главы столичного департамента здравоохранения, 8 человек сейчас лежат в реанимационном отделении, их состояние оценивается, как очень тяжелое. Их пресс-службы мэрии города сообщили, что в городе ураган повалил более 3-х тысяч деревьев, разбил множество автомобилей граждан, железнодорожные полотна и электролинии. Мэр города Сергей Собянин, через свой аккаунт в Твиттер выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Пострадали от разгула стихии и жители Подмосковного региона. Сообщается, что в Красногорске один человек погиб под листом железа, сорванным порывом ветра с крыши, в городе Люберцы в больницу попали сразу семь человек, из них 1 ребенок сейчас при смерти. Еще 1 ребенок попал под падающее дерево в Одинцовском районе.

Напомним, что самый сильный за последние 50 лет ураган, сопровождаемый грозой и ливнем, прошел в Москве 29 мая, скорость ветра была равна шестнадцати метрам в секунду. По словам Андрея Мищенко, заместителя главы МЧС по Москве, к ним в течение дня поступило более четырех тысяч заявок от жителей города с просьбой о помощи.