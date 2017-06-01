Ураган в Москве повалил на землю более чем 27 тысяч деревьев

29 мая этого года ураган с грозой и ливнями прошелся по Москве и наделал много беды. Он повалил на землю примерно 27 тыс. деревьев, добавив работы коммунальным службам города.

Не только Москве и Подмосковью, но и другим городам центральной части России порядком досталось от стихии. Горожанам придется распиливать поваленные деревья, а таковых насчитали около 20 тыс., так же нужно будет залатать сорванные ветром крыши. Всего ураган повредил 320 кровель домов. Без автотранспорта остались 2 130 семей только в Москве – на машины падали металлоконструкции, рекламные щиты и деревья.

Многие пользователи соцсетей резонно рассудили, что в ураган и грозу лучше не ходить под щитами наружной рекламы и под деревьями. Они остались дома и удивляли друг друга видео «Москвы: день конца света». «Инстаграмы» москвичей и гостей города наполнялись устрашающими кадрами с вековыми деревьями, которые с треском валятся наземь: такое дерево если упадет на человека – насмерть убьет.

Начальник департамента ЖКХ Москвы Павел Ливанский отметил, что из 27 тыс. поваленных деревьев 16 тыс. приходится на черту города, 6 тыс. единиц упало в парках и скверах, а 5,5 тыс. пострадало на особо охраняемых территориях заповедников. Город имел всего два дня, чтобы устранить все последствия урагана – стволы деревьев загораживали вход в подъезды и проезжую часть. Мэр столицы дал понять, что каждое поваленное дерево должно быть заменено молодым саженцем в осенний период. Расти деревца будут на том же месте, где до этого росли уничтоженные стихией старые деревья.