В Ивантеевке в 2017 году планируют демонтировать незаконные гаражи-ракушки

После инспекторского объезда главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой городского округа Ивантеевка, местными властями проведены работы по ликвидации нарушений, зафиксированных руководителем Госадмтехнадзора.

На территории города демонтировано самовольно установленное информационное панно, а около торгового объекта на Советском проспекте, где оно было размещено, удалена наледь. Владелец торгового объекта привлечен к административной ответственности. По указанным во время объезда Витушевой адресам, в городе проведена тщательная уборка снега: собраны и вывезены снежные массы с Советского проспекта, очищены от снега, тротуары, пешеходные дорожки и автостоянка на улице Суржикова. На улице Дзержинского ответственными лицами не только очищена от снега придомовая территория, но и демонтированы самовольно установленные парковочные столбики. ГБУ Мосавтодор по предписанию Госадмтехнадзора Московской области проведены работы по очистке дорожного покрытия и тротуаров по Советскому проспекту, на улицах Первомайская и 3-й Пятилетки. По указанию Татьяны Витушевой местным территориальным отделом совместно с администрацией городского округа, в результате инвентаризации выявлено 1242 незаконно установленных металлических гаража, в том числе 27 у дома 11 по улице Толмачева. Дворовая территория дома 11 включена в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2017 году, в рамках которого будет выполнен демонтаж гаражей и ракушек.

Глава Госадмтехнадзора отметила, что властям городского округа необходимо больше внимания уделять чистоте, порядку и благоустройству городской территории. — Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз называл благоустройство в числе основных направлений, на которые должны в первую очередь обращать внимание власти муниципальных образований, — заключила она.