В Москве 7 апреля стартует ярмарка выходного дня

В начале апреля в столице РФ стартуют ярмарки выходного дня. Планируется, что торговые ряды будут заполнены овощами, фруктами и экзотически чистыми продуктами.

В Москве насчитывается 102 адреса ярмарок. Ожидается, что данное мероприятие пройдет в каждом московском округе. Каждый желающий сможет посетить торговые ряды с 8 утра до 7 вечера, работать они планируют с пятницы и до конца выходных дней. Стоит отметить, что места будут распределены бесплатно, но лишь среди предпринимателей, кто успел вовремя подать специальную заявку. Чиновники заявили, что запись будут проходить до конца марта, а именно до 28 числа. И 3 апреля будут объявлены итоги.

«Каждое торговое место на ярмарке будет пронумеровано, а его распределение будет осуществляться атоматически. Поэтому коррупционный фактор на 100% можно исключить», — заявил Алексей Немерюк, занимающий должность в столице РФ главы Департамента торговли и услуг

Всего предусмотрено около 3000 мест. Отмечается, что первая сессия ярмарки продлится до конца июня. Что касается второй, ее начало намечено на июль месяц. Роспотребнадзор обещает регулярно проверять правила и условия осуществления торговой деятельности.