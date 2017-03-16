В Москве открыта станция метро «Раменки»

На протяжении текущего года в столице РФ будет завершено строительство 15 км путей метрополитена. А пока в Москве было открыто 3-и станции.

Сегодня состоялось открытие 3-ех станций Калининско-Солнцевской столичной линии метрополитена. С 16 марта на карте теперь имеются новые станции, получившие название «Минская», «Раменки», «Ломоносовский проспект». Ветка, имеющая протяженность в десять километров. Московский мер сообщил, что данная линия позволит наладить транспортную доступность для людей, проживающих в этих районах. Здесь проживает почти 600000 москвичей. На этом строительство не остановлено, также будет завершена постройка еще 15 км путей.

Для станции «Минская» применили дизайн в сером и красном цвете, на колонах, которые имеют защиту с помощью антивандальных стекол, нанесены изображения военной техники ВОВ. Стены здесь отделаны плитами металлокерамическими. На «Ломоносовском проспекте» применили синий оттенок, украсили с помощью цифрового графического элемента, который является символом науки. Стоит отметить, что около этой станции расположен МГУ. Что касается третьей станции, здесь применили историю района, а именно дубовые рощи.