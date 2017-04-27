Сегодня в Москве пройдет традиционная подготовка к Параду Победы. После шести часов вечера жители столицы смогут увидеть настоящую военную технику на своих улицах по пути к Красной площади. Также в репетиции будут задействованы курсанты из высших военных учебных заведений. В центре Москвы 27 апреля и 3 мая движение автомобилей будет ограничено .

По сообщению РИА Новости, сегодня на Красной площади пройдет традиционная подготовка к Параду Победы. Подробная информация об этом уже появилась на сайте Министерства обороны России. Москвичи и гости столицы смогут увидеть настоящую военную технику на ул.Тверской, Красная Пресня, Звенигородском шоссе и других улицах, примыкающих к центру города. По информации от Минобороны, в 2017 году, в праздновании 9 мая будет задействована самая современная техника противовоздушной обороны, окрашенная в холодные арктические цвета.

Также по Красной площади пройдут курсанты из высших военных училищ, военнослужащие Росгвардии, Западного военного округа, МЧС, ФСБ России и другие.

Начало подготовки в 18-00, длиться она будет до поздней ночи.

Всего в марше задействуют около десяти тысяч военнослужащих и 114 единиц военной техники.

Напомним, что в связи с репетициями, на центральных улицах Москвы будет ограничено движение автомобилей 27 апреля и 3 мая. Столичные власти просят всех водителей в эти дни быть внимательными на дорогах, заранее выбирать для себя альтернативные пути движения, а также с готовностью сотрудничать с автоинспекцией.