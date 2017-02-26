В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова 2017

Сегодня в столице РФ прошел марш посвященный памяти Бориса Немцова. Правоохранительные органы сообщили об изъятии баннера о главе РФ.

Сторонники Бориса Немцова собрались на Страстном бульваре, где им были выданы значки на которых написано «Немцов мост», а также флаги-триколоры. Присутствующими также был развернут флаг ПАРНАС, организации «Солидарность». Помимо этого, участники митинга держали плакаты «Прекратите крымские репрессии! Освободите политических заключенных из Украины!». Правоохранительные органы отобрали у митингующих транспарант «Путин – это война». По этой причине марш немного был задержан.

Необходимо отметить, что во время акции был облит зеленкой Михаил Касьянов, который является председателем Партии народной свободы. Злоумышленника задержала полиция.

Организаторами митинга было согласовано участие 30000 человек. Об этом заявил Илья Яшин, занимающий должность члена оргкомитета данного марша: «Это вовсе не траурная акция, нашей целью является не проливать слезы, а требование, к примеру, свободы политзаключенным». По информации «Белого счетчика» на марше на 14:50 собрались около 15000 человек. Но столичная полиция называет другие цифры – около 5000 участников.