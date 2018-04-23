В одной из школ Москвы из-за обрушения потолка пострадали дети

В школе в южном районе Москвы произошло обрушение потолка в одном из классов. В результате происшествия включилась сигнализация и пострадали дети. Родители пострадавших рассказали, что кроме физических травм, школьники пострадали также в психологическом плане.

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из школ в южном районе Москвы. В одном из классов школы произошло обрушение потолка, в результате чего дети не только пострадали физически, но еще и сильно испугались.

В результате инцидента никто из учеников и учителей не получил серьезных травм – в основном, все обошлось ссадинами, синяками и царапинами. Однако родители пострадавших школьников с целью перестраховаться отвели детей в больницы – чтобы их осмотрели врачи.

Инцидент произошел во время перемены. Во время обрушения потолка в здании включилась пожарная сигнализация, что серьезно повлияло на детей в плане психологии.

«Может быть, это даже психологический момент, потому что, когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше испугались, чем какие-то телесные повреждения получили», — рассказывает родитель одного из пострадавших.

Примечательно, что пострадавшие оказались детьми возрастом 11-12 лет. Соответственно, школьники действительно могли сильно испугаться.