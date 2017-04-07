Воры в законе: продление срока ареста Дениса Никандрова признано законным

Московский суд признал законным решение о продлении ареста Дениса Никандрова, который ранее занимал должность начальника ГСУ СК РФ столицы. Его обвиняют в получении взятки. Таким образом, поступившая жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Недавно Лефортовским судом был продлен арест Дениса Никандрова до июня текущего года, а именно до 19 числа. Такое же решение было принято по отношению к другим фигурантам данного уголовного дела, ими являются Михаил Максименко, занимающий должность начальника УСБ СК России, а также его помощник Александр Ламонов.

Защита Никандрова считает решение о продлении ареста незаконным, так как, по мнению адвоката, не имеются основания. Никандров отрицает свою виновность, он утверждает, что следователи делают все возможное, чтобы «выбить признание вины».

Прокурор отметил, исходя из тяжести совершенного преступления, арест был обоснован и имеет законное основание. Стоит уточнить, у обвиняемого нет медицинских противопоказаний к содержанию под стражей.

Напомним, летом прошлого года ФСБ провели масштабную операцию, направленную против коррупции в СК РФ. В результате данных действий были задержаны эти личности, которых подозревают в получении крупной взятки от известного в криминальном мире авторитета Шакро Молодого, настоящее имя которого Захарий Калашов, в размере $1000000.