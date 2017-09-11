"Зарядье": "Парящий" мост в парке способен выдержать нагрузку более 240 тонн

В Москве закончилось строительство так называемого моста в парке «Зарядье», «парящего» над водой. Его конструкция уникальна по своим параметрам в нашей стране. В 1-ю очередь, мост отличается огромной прочностью, он способен выдержать двести сорок тонн веса, что составляет три-четыре тысячи человек. Форма строения напоминает букву латинского алфавита — «V». На его строительство было потрачено более восьмисот миллионов рублей.

По сообщению информационного агенства “Интерфакс”, в столице закончилось возведение моста в парке “Зарядье”, «парящей» конструкции. По словам Марса Газизулина, гендиректора компании, занимающейся строительством моста, он единственный в своем роде по дизайну и техничесикм характеристикам в нашей стране. Смотровая площадка конструкции способна принять на себя 240 тонн, таким образом, одновременно на ней может находиться около трех-четырех тысяч человек.

Также Газизулин рассказал, что мост построен в виде латинской буквы «V», а его длина равна 245 метрам. Консольная часть сооружения протянулась на семьдесят метров, а высота моста в самой высокой точке составляет пятнадцать метров. Основание моста опирается на столбы, которые находятся на парковой территории. В качестве материала для несущих конструкций был выбран спецбетон. Мост украшен металлическими элементами, а зона для прогулок обшита деревом.

Напомним, по словам заммэра по градостроительной политике, на возведение “парящего” моста было потрачено 860 миллионов рублей.