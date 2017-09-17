Зарядье: украденные в природно-ландшафтном парке саженцы продают в Интернете

В Интернете на сайте «Авито» появились объявления о продаже саженцев из парка «Зарядье». Неизвестное лицо обещает саженцы из различных зон природного парка, а за поврежденные растения продавец намерен брать меньше. Другое дело – само «Зарядье» не торгует своими саженцами и не выращивает растения из различных природных зон на продажу.

Московский природно-ландшафтный парк «Зарядье» жалуется на вандалов: они не только украли, выломали и вытоптали в первый же день работы парка 30% насаждений, но и продают украденное в Интернете. Некто Юрий предлагает всем желающим саженцы из «Зарядья» по демократичным ценам, хотя сам парк ничего продавать не собирается и на продажу не выращивает. За одну елочку неустановленное лицо просит немного – 500 рублей, деревца из зоны северного ландшафта обойдутся на 200 рублей дороже, самые редкие цветы растут в зоне заливных лугов – до 1000 рублей. Парк не признается, что его ограбили на 14 млн. рублей: сейчас дирекция говорит, что редкие цветы просто топтали ногами, хотя некоторые растения из зоны ливневых лугов уносились буквально сумками.

Вычислить «Юрия», распродающего украденное на «Авито», будет нелегко – парк «Зарядье» посещает каждый день несколько тысяч человек, текучка огромная, на сегодня парк посетили четверть миллиона человек. Начиная с 18 сентября работники «Зарядья» будут восполнять украденное и сажать на место выломанных или вытоптанных растений новые. Как долго они продержатся – неизвестно: «Юрий» с «Авито» пообещал постоянно расширять каталоги, обновлять ассортимент, добывать редкие растения на заказ. Сейчас странное объявление заблокировано модераторами.