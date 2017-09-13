Зарядье: в новом парке вандалами были уничтожены 10000 растений

Новый ландшафтный парк «Зарядье» подвергся атаке вандалов. В парке были уничтожены десять тысяч растений в первые же дни его открытия. Также был разбит купол филармонии, выполненный из стекла. Часть насаждений посетители просто выкопали, чтобы забрать их домой.

Московский парк «Зарядье» был открыт для посетителей девятого сентября, на День Москвы. В первые два дня туда пускали по пригласительным билетам, потом вход стал свободным. По словам сотрудников парка, первые дни его открытия обернулись для этого места отдыха настоящим разгулом вандалов. Были вытоптаны свежие газоны, уничтожены примерно тридцать процентов зеленого покрова, часть растений посетители просто решили выкопать, чтобы посадить у себя дома. Чтобы восстановить прежний ландшафт, потребуется десять тысяч растений.

Также вандалы разбили стеклянный купол местной филармонии, одно световое окно в Медиацентре и украли несколько напольных фонарей. Теперь сотрудникам парка придется восстанавливать поврежденное и утраченное. Но это нелегкая задача, так как многие растения были выращены по специальному заказу и теперь их придется искать в питомниках. Также придется выполнить частичную замену грунта и расставить возле газонов больше табличек, запрещающих ходить по ним.

Одна из посетительниц «Зарядья» разместила фотографии парка в социальной сети «Инстаграм» и написала, что не может понять, как такое могло произойти в самом сердце столицы. По словам шокированной девушки, она и не предполагала, что в Москве живет столько невоспитанных людей.