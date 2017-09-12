Зарядье: в природно-ландшафтном парке устроили погром в день открытия

В природно-ландшафтном московском парке «Зарядье» хулиганы устроили погром в первый же день открытия. Были повреждены сегменты «стеклянной коры», медиацентр и насаждения. Директор парка очень огорчен таким поведением посетителей: парк был открыт бесплатно для всех на День Москвы, но нашлись те, кто ответили на добро неблагодарностью.

Парк «Зарядье», бесплатный и всегда готовый встречать посетителей, стал самым главным подарком на День Москвы, однако нашлись те, кто «поблагодарил» город вредительством и вандализмом. Неизвестные целенаправленно испортили «стеклянную кору», медиацентр и насаждения. Выдавить треугольные сегменты из стеклянного купола случайно нельзя, кто-то явно задался целью испортить строение. Каждый сегмент купола – очень дорогой, требует высоких технологий и труда, его непросто подогнать. Что же касается окна на крыше медиацентра, то по нему били чем-то тяжелым, тоже с умыслом и целенаправленно. Какие газоны повреждены – дирекция не уточняет, но убедительно просит не портить природный парк, который должен стать общим домом москвичей.

Еще до своего строительства парк «Зарядье» разделил столицу на два лагеря – парк построен в стиле хайтек, он относительно модернистский, современный, в нем нет ничего от сталинской эпохи, которая отразилась на многих парках Москвы. «DS+R» — американская фирма, которая выиграла тендер на проект парка «Зарядье», ее концепция красоты не всем понятна. Не все москвичи согласны, что купола из сегментов – это красиво.

Главная претензия критиков парка – «парящий мост» над Москвой-рекой. Он якобы портит внешний вид исторической части города, пугает гостей города нелепостью, просто плохо смотрится на фоне Кремля. Некоторые жители заявляют, что хотели просто парк без излишеств вроде климатообразующих куполов, зонирования, искусственного ландшафта, ресторанов и даже без «ледяных пещер».