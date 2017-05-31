Число жертв урагана в Москве и Московской области достигло 15 человек. Десять из них проживали в столице, пять — в Подмосковье. Среди погибших есть и несовершеннолетние дети. Еще 200 человек получили различные травмы. В Следственном комитете столицы создан спецштаб для выяснения причин и обстоятельств гибели этих людей.

По сообщению ИА ТАСС, из Следственного комитета столицы поступили уточненные данные о количестве жертв прошедшего в Москве стихийного бедствия. Ураган унес жизни пятнадцати человек, среди которых есть и несовершеннолетние дети. Десять человек были жителями Москвы, еще пять — проживали в разных городах Московской области.

Двести человек поступили в медицинские учреждения с травмами различной тяжести. Так, на данный момент, врачи НИИ неотложной детской хирургии во главе с Леонидом Рошалем борются за жизнь двух детей с черепно-мозговыми травмами.

При СК РФ по столице создан специальный штаб для расследования всех обстоятельств и причин, которые привели к смерти людей 29 мая. Следователи осмотрели все места, где произошли трагедии, и приступили к опросу очевидцев. По результатам расследования будут вынесены необходимые процессуальные решения. Всем семьям погибших, московские власти выплатят по одному миллиону рублей.