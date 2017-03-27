Журналистам удалось узнать подробнее насчет сноса двух жилых построек на территории МГУ

Росреестр на данный момент занят попытками доказать незаконность двух жилых построек на территории МГУ. В том случае, если это удастся доказать, то учебное заведение будет обязано снести эти постройки, либо заплатить штраф в 2 миллиарда рублей.

Несколько дней назад кассационная инстанция арбитражного суда занялась рассмотрением очередного дела, о незаконной эксплуатации более 120 гектаров земли территории МГУ. Дело в том, что занятая территория принадлежит государству, здесь было разрешено построить новый комплекс учебного заведения.

Но этого не произошло, а земля была застроена двумя жилыми домами. Теперь Росреестр требует от учебного заведения избавиться от нарушений, так как здания «Шувалоский» и «Dominion» были возведены самовольно.