Мост на Ванеева в Нижнем Новгороде после ДТП был экстренно восстановлен

Мост на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде, изуродованный иномаркой, будет вскоре восстановлен после ДТП. Водитель, которому всего 18 лет, в ночь на 19 января на мосту не справился с управлением. Его машина «Хендай Солярис» рухнула в овраг, перед этим сбив ограждение. Молодежь осталась жива, а жалобы водителя на нерасчищенную дорогу считаются необоснованными.

«Водительский стаж» пострадавшего составлял всего шесть дней, потому его слова о том, что ДТП произошло из-за сугробов, вызвали сомнения. Снег с моста на Ванеева весь вывезли, бордюры очистили, состояние трассы охарактеризовали как «нормальное». Это водитель не угадал со скоростью, не пробыв за рулем больше недели. Ограды на мосту цельнометаллические, толстые, надежные. Чтоб сбить такие – надо постараться. Пока дыру завалил снегом, чтоб в нее другие машины не занесло, и никто не пострадал. Работы закончились еще вчера, чтоб водителям не пришлось искать объездные пути. У ГИБДД – своя версия: новичок, конечно, не прав, но и снежные валы по краям бордюра были.

Ранее СМИ писали: в этом году снег в Нижнем Новгороде вывозиться за город не будет. Его просто будут сваливать вдоль трасс, причина такой бесхозяйственности проста – нет денег на вывоз. Да и тяжелая снегоуборочная техника не будет портить асфальт. Но нововведение не касается главных улиц, остановок, магистралей. Сейчас власти и ГИБДД спорят о том, насколько виноват неопытный водитель и вывозился ли снег с моста на ул. Ванеева.