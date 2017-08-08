Наводнение в Приморье обрушилось на пять округов. Здесь наблюдаются подтопления, нарушение электроснабжения, повреждения автомобильных трасс, подмыв участка РЖД. Спасательными службами было спасено и эвакуировано 155 и 343 жителей региона соотвественно.

На днях ливень обрушился на Приморье. В результате непогоды в Уссурийске и некоторых приморских поселках нарушено электроснабжение, наблюдаются подтопления, подмыв РЖД, повреждение автомобильных трасс. Сообщается, что всего стихия затронула более 30 населенных пунктов.

В краевом учреждении, занимающемся делами ГО и ЧС, рассказали, что спасательные службы, как только произошло наводнение, выдвинулись для эвакуации людей. Они сумели быстро расчистить трассу в Надеждинском районе. Здесь два пассажирских рейса были заблокированы из-за непогоды. В Хасанском районе были спасены мужчина и беременная женщина, они не могли самостоятельно выбраться с размытой дороги. В Приморской поисково-спасательной службе сообщили о спасении всего 155 человек, среди которых есть дети и беременная женщина, а также об эвакуации 343 человек.

Вчера по причине неутихающего ливня был введен режим ЧС, пострадало пять округов. В данное время МЧС было развернуто 11 пунктов, предназначенных для временного размещения населения. Их вместимость до 886 человек, сейчас здесь находятся около 450 человек. Если потребуется, спасательные службы готовы развернуть дополнительно несколько подобных пунктов, которые смогут принять до 250 человек.

Напомним, ранее Владимир Миклушевский, который является губернатором края, заявил, что все пострадавшие от стихии получат необходимые выплаты.