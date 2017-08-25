Армия 2017 в Новосибирске: на аэродроме Толмачево открылся международный форум

Стартовал форум «Армия 2017» в Новосибирске. Мероприятие проходит на аэродроме Толмачево. Ожидается, что форум будет доступен на протяжении трех дней. Организаторы сообщают, что в течении этого времени здесь будет выставлена военная техника, образцы стрелкового оружия и современной экипировки армии.

Сегодня в Новосибирске открылся международный форум, получивший название «Армия-2017». Мероприятие будет доступно на протяжении трех дней, оно проходит на аэродроме Толмачево. Форум будет доступен для посетителей с 12:00 до 16:00.

Здесь представлена военная техника, образцы стрелкового оружия, современная экипировка, предназначенная для армии. Помимо выставки, для посетителей состоится выступление военных, они продемонстрируют рукопашный бой, а также многое другое. По словам организаторов, на протяжении всего этого времени будет осуществлять работу передвижная выставка от Дома офицеров. Для развлечения гостей форума пройдут концерты военных творческих коллективов.

Как и на других, ранее проходивших в России военных выставках, установлена палатка, где все желающие могут осуществить запись на военную контрактную службу.

Напомним, мероприятие проходит в российской столице, Свердловском, Новосибирском, а также Самарском регионах. Сообщается, что в форуме принимают участие более 1000 предприятий страны, работающих в оборонно-промышленном комплексе.