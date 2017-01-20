Более 100 км автодорог планируется отремонтировать в регионе в 2017 году

В Правительстве региона завершается работа над Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В рамках ее реализации в 2017 году в регионе планируется отремонтировать 101 км автодорог и ликвидировать 42 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети Новосибирской агломерации, отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Глава минтранса области Сергей Титов подчеркнул, что за период действия Программы с 2017 по 2025 год предполагается отремонтировать 531 км автодорог и ликвидировать 76 аварийно-опасных участков улично-дорожной сети Новосибирской агломерации. Министр также напомнил, что разработка данной Программы ведется в рамках реализации на территории региона приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с октября 2016 года. По итогам совещания о реализации Программы, которое в декабре 2016 года провел Губернатор Владимир Городецкий, был вынесен ряд рекомендаций, в частности, по корректировке программы с учетом обновленных требований и возможности включения доли софинансирования местных бюджетов.

По словам министра, для начала реализации Программы запланировано подписать ряд соглашений, в том числе соглашение между Правительством региона и мэрией города Новосибирска о выделении субсидий из областного бюджета. Аналогичные соглашения будут также подписаны с другими муниципальными образования региона до конца января. После этого станет возможным проведение торгов для заключения контрактов по реализации мероприятия Программы, которые необходимо будет выполнить до конца ноября текущего года. Соглашение с Росавтодором о выделении региону средств из федерального бюджета будет подписано до конца февраля.

Напомним, что из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в 2017 году будет выделено 1,005 млрд рублей. Из указанных средств 320 млн рублей будет направлено городу Новосибирску на реализацию мероприятий программы. Остальные 120 млн будут распределены между городами-спутниками ядра Новосибирской агломерации – Бердском, Искитимом, Обью, р.п. Кольцово на такие же цели. Кроме этого, на автодороги регионального и межмуниципального значения Новосибирской области будет направлено 565 млн рублей.

Данные средства выделяются на условиях софинансирования: 1 млрд рублей регион планирует получить из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в 2017 году. Федеральные средства распределятся следующим образом: областному центру будет направлено 480 млн рублей, городам Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово – 119 млн рублей. Оставшиеся 400 млн рублей будут направлены на региональные и межмуниципальные автодороги.

Для справки:

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации намечена в период 2017-2025 гг. Ее целевыми показателями являются ликвидация мест концентрации ДТП и увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному показателю.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»