День города Новосибирск будут отмечать 25 июня. Власти запланировали обширную праздничную программу. Жители и гости города смогут насладиться выступлением силачей, концертом звезд российского шоубиза, фестивалем фейерверков.

Сегодня жители и гости Новосибирска отмечают День города. В честь 124-й годовщины власти города подготовили обширную праздничную программу. Задаст праздничное настроение по традиции «Зарядка с чемпионами». Это спортивное мероприятие запланировано в Первомайском сквере, оно стартует в 10:00. Также в это время состоятся соревнования по велоспорту, участники которого проедут по ул.Кирова.

В 12:00 любителей зрелищного спорта порадует чемпионат по силовому экстриму. Около мерии города участники будут демонстрировать свою силу, двигая машины, поднимая бревна. Автолюбителей приглашают на фестиваль тюнинга, который пройдет на Октябрьской магистрали. Предусмотрены также семейные, детские программы. К примеру, концертно-интерактивная программа в Первомайском сквере, ее начало стартует в 12:00 и продлится восемь часов. Для тех, кто хочет отведать различные блюда, стоит обратить внимание на «Улицу национальных кухонь», этот фестиваль пройдет на ул.Горького, начало запланировано на полдень.

Поздравить Новосибирск приедет Станислав Костюшкин, коллектив «Отпетые мошенники», Кристина Си, Илья Шабаев. Завершатся мероприятия фейерверками. Наблюдать за первым можно будет на главной площади города. Старт салюта намечен на 22:50. Необходимо отметить, что после этого в парке «Городское начало» начнется фестиваль салютов.