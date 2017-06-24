День Города в Новосибирске отметят завтра, 25 июня, городу исполняется 124 года. Жителей и гостей ожидают всевозможные мероприятия, интерактивные площадки, звездные музыкальные группы и праздничный салют. Программа «Мечтать. Стремиться. Достигать.» никого не должна оставить равнодушным.

Празднования в честь дня рождения города начнутся в Новосибирские в 10 утра и закончатся в 22 вечера 50 фейерверками на Оби и салютом. Красный проспект пригласит всех желающих на керлинг на паковке. Льда посреди лета, конечно, не будет, но специальный скользкий материал прекрасно заменит его. Утро для посетителей Первомайского сквера начнется с зарядки: в 10.00 спортсмены, олимпийские чемпионы города будут учить новосибирцев правильным упражнениям, в 12.00 горожан с детьми пригласят поиграть в шахматы.

Самые интересные мероприятия пройдут в центре города на площади Ленина. В 12.00 празднование Дня города торжественно стартует, а в 19.00 возле оперного театра для горожан выступит известная рок-группа «Несчастный случай». Помимо «Несчастного случая» развлекать меломанов будут другие исполнители и группы в разных точках города. Стас Костюшин выступит у «Сан Сити», а поп-бэнд «Отпетые мошенники» — возле «Ройал Парка».

Праздничным салютом завершит День города не только площадь Ленина и набережная, но и комплекс «Монумент Славы», парк «Городское начало» представит шоу фейерверков в 22.30. В Первомайском парке салюта не запланировано, но в 19.30 в небо полетят воздушные шарики.

Торговля алкоголем в День города будет ограничена по решению городских властей: гуляния не должны закончиться пьяными драками и бытовыми конфликтами. Выпить в честь праздника будет можно, но не в летних кафе возле интерактивных площадок.