Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении крыши конного клуба

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении крыши крытого манежа конного клуба «Аллюр».

Владимир Городецкий дал поручение профильным министерствам и ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Кроме того, глава региона выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в причинах произошедшего и выявят виновных. Владимир Городецкий поручил заместителю Губернатора — председателю комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области Сергею Сёмке провести 20 января экстренное заседание комиссии, на котором необходимо рассмотреть вопрос принятия оперативных мер реагирования. Для справки.

Вечером 19 января обрушилась крыша крытого манежа конного клуба «Аллюр», расположенного под Бердском. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области обрушилось порядка 500 кв.м. кровли. На момент обрушения на манеже находились семь человек. Четверо выбрались самостоятельно, трое спасены пожарно-спасательными подразделениями, которые первыми прибыли к месту происшествия. Все трое направлены в медучреждение, два погибли по дороге в больницу.

Последствия обрушения ликвидировали более 360 человек и 81 единица техники.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»