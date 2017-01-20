Итоги выполнения Плана экспертизы НПА Новосибирской области

Минэкономразвития НСО (уполномоченный по ОРВ орган) подведены итоги выполнения Плана экспертизы нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, .

За 2016 год проведена экспертиза 8 нормативных правовых актов Новосибирской области, по результатам которой уполномоченным по ОРВ органом было внесено 53 предложения по устранению выявленных положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. Положительный результат по устранению таких положений составляет 53% (13 — учтено, 15 — в процессе решения).

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»