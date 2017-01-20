Каникулы в семьях кировчан провели 19 детей

На новогодних каникулах в семьи жителей района попали воспитанники детских домов.

Акция «Каникулы в семьях горожан» проводится с 2006 года. Главная ее цель – устроить в замещающие семьи как можно больше детей, оставшихся без попечения родителей. В этот раз отдел опеки и попечительства администрации Кировского района организовал пребывание 19 детей (46% всего города) в тепле семейного очага на время каникул.

Специалисты отмечают положительное течение акции год от года. Так, в 2014 году в семьи на время попали 22 ребенка, в 2015 – 18 детей. Еще более удивителен возраст воспитанников: от 12 лет и старше.

Сейчас, по данным отдела опеки, из девятнадцати детей уже приняли троих. Еще две семьи оформляют все необходимые документы для того, чтобы стать приемными родителями для ребят. Как отмечают власти, данная акция всегда находит отражение среди ее участников: яркие впечатления, полученные детьми после участия в семейных праздниках, новогодних ёлках, оказывают позитивное влияние на их развитие. Как правило, по итогам акции часть детей остается на воспитании в приемных семьях.

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»