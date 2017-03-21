Команда новосибирских школьников отличилась на РобоФесте-2017

Призерами Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2017» в Москве, стала команда школьников из Новосибирска. Ребята получили дополнительные 100 балов при поступлении в МГУ. «РобоФест» — 2017 впервые собрал рекордное количество участников – около 5000 школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Белоруссии в составе более 1300 команд.

С 15 по 17 марта в Москве проходил IX Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест», в котором команда новосибирских школьников победила в одной из номинаций. Ребята презентовали собственный мобильный комплекс «В помощь фермеру».

В команде под управлением преподавателя второй Новосибирской гимназии Павла Оконечникова трое учеников седьмого и ученик девятого классов. Это Ярослав Воронов, Дмитрий Кириленко, Егор Марченко и Влад Горевский. В качестве победителей фестиваля, ребята имеют право на зачисление на физический факультет МГУ без вступительных экзаменов, однако поскольку им еще далеко до поступления, школьникам выдали сертификаты, дающие право на дополнительные баллы при зачислении в лучшие технические вузы страны.

«Ребята готовились с января. В шесть утра отправлялись в гимназию, и в лаборатории «Кванториум» до занятий и после занятий готовили свой проект. В нашей номинации на московских соревнованиях было представлено 25 команд. Команда второй Новосибирской гимназии стала лучшей», — рассказала мама одного из школьников Наталья Воронова.

Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест» реализуется в рамках программы «Робототехника» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства образования и науки РФ.

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Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»