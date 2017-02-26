Масленица в Новосибирске 2017 года: программа мероприятий для всех районов города

Масленица в Новосибирске 2017 года отличается по-настоящему разнообразной и веселой программой мероприятий. Сегодня в городе пройдут мероприятия на любой вкус и цвет, и каждый горожанин точно найдет что-то для себя по вкусу.

Сразу отметим, что большинство мероприятий 26 февраля в Новосибирске состоятся, начиная с полудня. Однако и с раннего утра в городе тоже можно будет найти развлечения. Концерты, соревнования и народные гуляния пройдут в разных районах города, поэтому каждый горожанин и гость Новосибирска сможет посетить праздник по месту жительства или в зависимости от тематики праздничной программы.

На каждой из праздничных площадок города сегодня в обязательном порядке пройдут традиционные обряды сжигания чучела. Такой обряд символизирует собой уход зимы и приход весны. Также везде обязательно будут раздавать блины – главный символ Масленицы.

В «Березовой роще», кроме всего прочего, сегодня состоится огненное шоу. Кроме того, на этой площадке можно будет принять участие в веселых соревнованиях на любой вкус.

В парке имени Кирова состоится массовое народное гуляние, символизирующее проводы зимы. В парке «Сосновый бор» тоже пройдут отличительные мероприятия – соревнования по медвежьей борьбе.

В Центральном городском парке сегодня состоятся массовые гуляния «Разгуляй». Принять участие в них сможет каждый желающий. Кроме того, в парке также пройдет эксклюзивная выставка мод – современной одежды с элементами традиционного русского стиля. Зрители выберут самые красивые наряды лично.