Минфин региона прокомментировал предварительные итоги исполнения областного бюджета за 2016 год

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области подвело предварительные итоги исполнения областного бюджета Новосибирской области за 2016 год.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, результаты выглядят достаточно позитивно, несмотря на то, что исполнение областного бюджета было организовано в условиях дополнительных ограничений. Данные ограничения были приняты регионом сверх предусмотренных в Бюджетном Кодексе Российской Федерации норм в связи с получением федеральных бюджетных кредитов, которые позволили существенно заместить коммерческий долг перед банками и сэкономить на уплате процентов.

В течение 2016 года в закон о бюджете пять раз вносились изменения (последние – в ноябре), благодаря которым регион справился с исполнением растущих социальных выплат населению, подготовкой к отопительному сезону 2016-2017 годов. Также было обеспечено безусловное выполнение Указов Президента Российской Федерации, гарантирующих конкурентное соотношение заработной платы работников бюджетной сферы, были сняты накопившиеся предпосылки образования кредиторской задолженности перед подрядными организациями, урегулирована задолженность перед сельхозпроизводителями по компенсации им расходов на закупку сельхозтехники.

Слаженное взаимодействие с отраслевыми ведомствами Правительства Новосибирской области, Управлением федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Управлением федерального казначейства по Новосибирской области позволило найти множество бюджетных решений, направленных на обеспечение социальной стабильности в регионе, и не нарушающих равновесие бюджетной сбалансированности в сложившейся экономической обстановке. Все финансовые обязательства областной бюджет выполнил в полном объеме, без переходящей на 2017 год просрочки.

Плановые параметры областного бюджета на 2016 год были дефицитными (доходы 114 754 млн рублей, расходы 120 998 млн рублей, дефицит 6 244 млн рублей). Плановый дефицит в 6,2 млрд рублей должен был обеспечиваться привлечением заемных средств на 6 млрд рублей, а это означало плановый рост государственного долга Новосибирской области за 2016 год с 46,7 млрд рублей (на 01.01.2016) до 52,7 млрд рублей (на 01.01.2017). Фактически благодаря сдержанной долговой политике региона, умеренному предоставлению прав на осуществление расходов главным распорядителям бюджетных средств, а также более позитивному поступлению налогов в III-IV кварталах от банковского сектора и сектора обрабатывающих производств, областной бюджет был исполнен с минимальным дефицитом 1,2 млрд рублей, то есть ниже планового значения на 5 млрд рублей. Соответственно и государственный долг региона возрос только на 1,1 млрд рублей, а не на 6 млрд рублей как предусматривалось законом о бюджете.

Показатель долговой нагрузки бюджета Новосибирской области снизился с 55,3% (к собственным доходам) до 47,7%, что является положительным во всех отношениях результатом, в том числе, для перспективной работы с федеральным центром.

Несмотря на плановый дефицит 2016 года, эффективно выстроенная долговая политика позволила за 11 месяцев (с января по ноябрь) исполнить бюджет фактически с профицитом и наоборот снизить государственный долг на 6,6 млрд рублей, тем самым для бюджета была получена максимальная экономия процентных расходов на обслуживание долговых обязательств. Таким образом, в течение января-ноября 2016 года вместо роста государственного долга (на 6 млрд рублей) было обеспечено его снижение на 6,6 млрд рублей. Эта ситуация без лишних комментариев объясняет почему в декабре 2016 года было сделано на первый взгляд объемное привлечение заемных средств для завершения финансовых расчетов в конце года, на что и обращали внимание отдельные средства массовой информации, анализируя опубликованную долговую книгу Новосибирской области. Единственное чего не хватило обозревателям средств массовой информации, анонсировавшим точечный декабрьский рост государственного долга региона, – это профессионального понимания общей картины, частью которой является показатель государственного долга.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области благодарно региональным массмедиа за неподдельный интерес и обеспокоенность состоянием сбалансированности областного бюджета, но убедительно просит обращаться за комментариями любой бюджетной ситуации в министерство.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»